Vikerkaar loeb. See magus sõna «rahvuslus»

Praegusel rahvustunnete tõusu ajal tabab mind vahel samasugune kimbatus ajalooalaseid debatte jälgides. Nn modernistlik tiib peab vajalikuks korrata, et rahvusi, nii nagu jõuluvanagi, pole olemas, või kui ongi, siis pole nad vanad. Seepeale vastab rahvuslik taliban, et ajaloolase kohus on tõsta publiku moraali ja jutustada kasvõi valgeid valesid.

Modernistide seisukoht, et rahvused on kõigest mõni sajand noored, võib lähemal vaatlusel osutuda lihtlabaseks tautoloogiaks. Nimelt selgub, et silmas peetakse kõigest seda, et moodsad rahvused sündisid moodsal ajal. Mis pole enam teab mis avastus. Näiteks Benedict Andersoni kuulus kirjanduslooline raamat ei ütle palju enamat, kui et moodsad rahvused on trükipressi alt moodsal ajal ilmale tulnud „kujutletud kogukonnad“ („Imagined communities“, 1983). Aga seegi fraas on peaaegu tautoloogia. Kui palju on siis kogukondi, mille kooshoidmises kujutlus rolli ei mängiks? Hea küll, mingi puhtfüüsiline kogukond eksisteerib ehk vanglas või kasarmus.

Olen teeninud aega sajamehelise divisjoni kasarmus, kus oli esindatud kolmkümmend rahvust. Just nimelt rahvust (национальность). Nõukaajal oli see passi märgitud kategooria ja passirahvusi oli NSVL­is üle saja kahekümne. Moodsamat haridust saanud inimene ütleks, et need polnud õiged rahvused, sest inglise või prantsuse keeles – ja tõde kõneleb ju ainult nendes keeltes! – ei saaks siin kasutada sõna nation. Tuleks ütelda hoopis „etniline grupp“ vms.