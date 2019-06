Ise hoidsin pöialt Lauri Laglele, kelle mõned senised tööd on näidanud, et ta võiks eesti teatrile rahvusvahelist tähelepanu tõmmata.

Samas aga mõistan, et kui valitsus on läinud kultuuri pealt kokkuhoidmise teed ning esitanud kultuuriministeeriumile sellekohase ülesande, et kui kaalukausil on valik, kas pigistada kõiki niigi napi eelarvega kultuuriasutusi või lükata edasi Tallinna kesklinnas veel ühe alalise trupiga teatri loomine, on ministeeriumi otsus ratsionaalne.