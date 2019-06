Ilmar Raag: Nolan on esimene pääsuke

Küsimus ei ole selles, kas režissööridel on võimalik filmi teha. Küsimus on selles, kas professionaalidel on tööd või lähevad nad vahepeal midagi muud tegema ja sellega nende kogemused vaikselt hajuvad. Suurim hirm on see, et professioon kui selline võib ära kaduda. Nolani võttegrupp palkab tohutul hulgal kohalikku tööjõudu. Aga küsimus pole mitte Nolanis, vaid selles, et kui vaatame, kuidas on mõnes Ida-Euroopa riigis käima läinud suurte filmide teenindamine, siis näeme, et kui üks film on tulnud, siis paneb see maamärgi paika ja teised tulevad järele. Näiteks Prahas käib aasta ringi Ameerika võttegruppide teenindamine.