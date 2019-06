Elame erakordsel ajal...

Eesti filmielu vaatevinklist näib praegune aeg tõepoolest erakordne. Iga päev arutatakse, et ameeriklased ja eestlased hakkavad Tallinnas koos väntama tulevaks suveks valmivat supermenukit. Pealkirjad on neil lehelugudel mõnikord vahest liigagi lennukad, nagu «Chris Nolan viib Eesti filmi orbiidile» Eesti Ekspressis – Eesti film on juba tükk aega orbiidil, nüüdne ja moodne ameeriklaste kanderakett võib ta viia aga senisest märksa kõrgemale orbiidile, ja see oleks väga hea. On ka aeg.