Ansambli Alice in Chains Tallinna kontsert viiakse üle Saku Suurhalli blackbox´i

Ansambel tuli kokku 1987. aastal Seattle'is. Nirvana, Pearl Jami ja Soundgardeni kõrval peetakse just Alice in Chains'i osaks «suurest nelikust», mis 1990ndatel kaasaegsele rokkmuusikale uue kõla ja hingamise andis. Pika karjääri jooksul on Alice In Chains kogunud mitmeid Grammy nominatsioone, müünud rohkem kui 20 miljonit albumit ja koondanud enda ümber lojaalse fännibaasi.