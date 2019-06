Tallinna Kammerorkester osaleb sel nädalal kahe uue heliteose maailmaesiettekandel

Naantali festival on Soome üks suurimaid kammermuusika festivale, mis tänavu tähistab 40. juubelisünnipäeva. Programm on tavapärasest suurejoonelisem, kavas on neli maailmaesiettekannet ning festivalile on kutsutud nimekaid orkestreid ja rahvusvahelisi tippsoliste.

Soome noorema põlvkonna helilooja, dirigent ja keelpillimängija Jaakko Kuusisto kirjutas tänavuseks Naantali Muusikafestivaliks tšellokontserdi, kus solistina astub üles festivali kunstiline juht Arto Noras. Teos tuleb maailmaesiettekandele koos Tallinna Kammerorkestri ja dirigent Jaakko Kuusistoga teisipäeval, 11. juunil.

«Naantali Muusikafestivalil andis Tallinna Kammerorkester kontserdi ka 2006. ja 2008. aastal. On suur au olla tagasi kutsutud just aastal, mil festival tähistab suurejooneliselt oma juubelit,» ütles Tallinna Kammerorkestri tegevprodutsent Kaido Kelder.

Nädal tuleb tihe ja vastutusrohke ka Eestis, kus Tallinna Kammerorkestril on kavas teinegi maailmaesiettekanne. Teekonda kontserdilavadel alustab Tõnu Kõrvitsa uus heliteos «Sina oled valgus ja hommik» Tallinna Kammerorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja dirigent Risto Joosti esituses 16. juunil Mustpeade majas.

«Tõnu Kõrvits teeb uue teose esitamisel taas koostööd kollektiividega, kellega koos on helilooja varasem teos saavutanud Eesti jaoks enneolematut tähelepanu. «Sina oled valgus ja hommik« on jätk «Lageda lauludele», mis 2017. aasta suvel püsis mitu nädalat Amazoni enimmüüdud klassikalise muusika edetabeli tipus. Peagi esitasime teost Itaalias mainekal MITO festivalil, kus see pälvis palju kriitikute kiidusõnu. Teos jõudis ka USA raadiojaama NPR Music klassikalise muusika albumite edetabelis kolmandale kohale, raadio nimetas plaati rabavaks ning Kõrvitsat tõusvaks täheks Eesti heliloojate seas,» loetles Kaido Kelder.