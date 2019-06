Linnahalli ümber seisavad ukrainakeelsete kirjadega politsei- ja kiirabiautod, samuti ähvardavad sünged mustad bussid. Linnahalli treppidele on püstitatud laiad vineerist (?) kaldteed. Kas see tähendab, et Tallinnas filmitakse stseene, mis stsenaariumi kohaselt leiavad aset Ukranias? Saame teada tuleval aastal!