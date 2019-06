Almodovari auhinnatud film jõuab kinodesse

Film räägib filmilavastajast Salvador Mallost (Antonio Banderas oma elu parimas rollis), kes on oma elus jõudnud füüsilise allakäigu algusesse, mis toob tema ellu ootamatu tühjuse. Te ei ole terviseprobleemide tõttu võimeline enam filme tegema, ning kes on filmilavastaja, kes ei tee filme. See paneb Salvadori mõtlema oma elu üle - meenutama lapsepõlve (Salvadori ema rollis särab Penelope Cruz), esimest armastust 80ndatel ning lahkuminekut, kui armastus oli veel elujõuline ning täis kirge. Sellest üle saamiseks hakkas ta kirjutama ning lõpuks avastas ka filmide tegemise võlu.