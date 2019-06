Sting on Tallinnas

Eesti publik saab nautida selliseid hitte nagu «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of My Heart», «Whenever I Say Your Name», «Every Breath You Take», «Fragile», «If You Love Somebody Set Them Free», «We'll Be Together», «Roxanne», «If I Ever Lose My Faith in You», «Never Coming Home», «Desert Rose», «Message in a Bottle» ja palju-palju teisi Stingi lugusid, keda Tallinna kontserdil saadab muusikuga tuuril kaasasolev elektriline rokkansambel.