Mõiste «huumor» pärineb Vana-Kreekast, kus praktiseeriti huumori-meditsiini, mis põhines arvamusel, et vedelik, mis hoiab kõiki kehavedelikke tasakaalus, on «huumor», ning see kontrollib inimese tervist ja emotsioone. Vikipeedia andmetel on enamik inimesi võimelised huumorile reageerima: nad naeravad või muigavad, kui tajuvad midagi naljakat.