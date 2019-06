Esietendub «Juudit»

Lavastaja Airat Abusakhmanov (1974) on baškiir, lavastajana tuntud nii omal maal kui ka Venemaal. «Minu jaoks pole tänapäeva kangelane ühemõtteline figuur, ideaal. See tähendab tihti ohvreid ja eneseohverdamist,» ütleb Abusakhmanov. Lavastuse fookuses on ka naine, tema psühholoogia ja tunded, läbielamised enne ja pärast Olovernese tapmist. Fookuses on ka võimuiha, sõda, kirg, armastus, ebaõnnestumishirm...