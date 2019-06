Midagi ootamisväärset lisaks Hard Rock Laagrile  

Pealinna asutuse esimese hooaja lõpetamine Lõuna-Eestis oli kahtlemata hea mõte, küllap on Tallinnast kaugemal veel küllalt karvasema muusika sõpru, kes ühel või teisel põhjusel pole Barbarisse jõudnud. Ning ehkki esmapilgul võib toimumiskoht tekitada mulje pärapõrgust, on see ilmselgelt väär: Tartu kesklinna on sealt umbes 10 km, ligi saab lisaks autole ka rongi, mootor- ja jalgratta ning liinibussiga; aga miks mitte ka lihtsalt jala.