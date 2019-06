Lahkunud on kunstnik Valeri Smirnov

1970.‒1980. aastatel kujundas Smirnov peamiselt tarbegraafikat, kultuurisündmuste ja poliitilisi plakateid ning plaadiümbriseid. Ta on osalenud paljudel tarbegraafika ja plakatinäitustel nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Valeri Smirnovi käe all on valminud ka plakat režissöör Grigori Kromanovi Tallinnfilmis 1975. aastal valminud filmile „Briljandid proletariaadi diktatuurile“, Belarussfilmis valminud linateosele „Esimehe poeg“, samuti plakatid mitmetele filmidele kinostuudiotes Lenfilm, Mosfilm, M. Gorki nimeline Filmistuudio, Odessa Filmistuudio jpt. Alates 1990. aastatest pühendus Valeri Smirnov peamiselt akvarellimaalile ja maalikunstile, osales paljudel näitustel ning korraldas Vene Kunstnike Ühenduse kevad- ja sügisnäituseid.