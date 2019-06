Vana-Egiptuse aarded jõuavad järgmisel sügisel Kumusse

“Näitus “Egiptuse hiilgus” on väga eriline projekt, mis räägib rohkem kui 500 Egiptuse Muuseumi kogudesse kuuluva eseme kaudu Vana-Egiptuse tsivilisatsiooni pikast ajaloost, tekkimisest kuni Ptolemaioste perioodini. Aeg ja Kunst on läbivad märksõnad, mis saadavad külastajaid sel aastatuhandete avastusretkel,” rääkis Christian Greco, Egiptuse Muuseumi direktor.

Egiptuse Muuseum (Museo Egizio) asutati 1824, aastal Itaalias Torinos. See on maailma vanim ainult Vana-Egiptuse kultuurile pühendatud muuseum, millele kuulub suuruselt teine Vana-Egiptuse esemete kogu väljaspool Egiptust. Oma ligi 200-aastase tegevuse jooksul on muuseum pidevalt muutunud, uunenud ning ümberkontseptualiseeritud, et tuua teadusliku uurimistöö tulemusena tekkinud uued teadmised külastajateni. Rohkem infot: www.museoegizio.it