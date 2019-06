Disturbedi kontsert kujunes teraapiasessiooniks

Disturbed on üks neist ansamblitest, kes on väga tugeva sotsiaalse närviga ning kes on oma hingeasjaks võtnud depressiooni ja sõltuvushäiretega võitlemise. Nende lood on puudutanud miljoneid inimesi, kes on julgenud just tänu bändi ninamehe David Draimani jt tegevusele oma lugu võitlusest deemonitega jagada. Paljudest Disturbedi lauludest kõlab läbi just see sõnum: depressioon, vaimse tervise ja sõltuvushäired on just seda. Need on deemonid, kellega meil tuleb võidelda, kuid kellest on võimalik võitu saada. Alati on põhjust edasi võidelda, alati on põhjust valida elu – isegi kui sa seda mustas augus olles enam ei näe või ei tunne.