Eesti Etendusasutuste Liit: teatrivaldkonna ootusi on petetud

Eesti Etendusasutuste Liit leiab, et teatrivaldkonna ootusi on avalikult petetud. Sakala 3 saali ideekonkursil osalemiseks on kümned inimesed tööd teinud, loobunud seda tehes muudest tööpakkumistest ja viimasesse vooru pääsenud ettepanekud olid teatrivaldkonna arengut silmas pidades olulised ja lootustandvad. Eriti taunimisväärne on asjaolu, et lisaks konkursi katkestamisega on ka oluline summa rahastusest valdkonna jaoks kadumas. Soovime, et Sakala 3 algselt kavandatud eelarve säiliks etenduskunstide valdkonnale ning majas jätkuks etendustegevus, mis mitmekesistaks eesti teatrimaastikku.