Ilmunud on Mikronite topeltsingel

1960. aastate keskel loodi briti biitansamblite eeskujul kümneid kitarridel ja trummidel põhinevaid bände ka Eestis. Teiste seas sai 1965. aastal alguse Tallinna 42. keskkooli poiste kitarristide ansambel – nagu neid toonases kõnepruugis nimetati – Mikronid. Kuigi algul mängiti The Beatlesi, The Rolling Stonesi, The Holliesi jt palu, siis mõne aja pärast hakati vähehaaval ka oma loominguga katsetama. Mikronid tõusid laulja Heiki Johannsoni käheda hääle ning tema ja laulva trummari, Gunnar Grapsi orginaalmuusika poolest selgelt paljude omasuguste seast esile.