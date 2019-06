Põhjala tehases toimub ruumieksperimentide sümpoosion

2019. aasta SISU kuraatorite meeskond on pärit EKA sisearhitektuuri osakonnast ning seda juhib professor Hannes Praks. Praksi sõnul on SISU loengute ja töötubade eesmärgiks uurida halli ala, millega kaudselt arhitektuuris justkui tegeletakse, aga otseselt tihti erinevatel põhjustel tegelikult ka ei tegeleta – inimmõõtmelist ruumikogemust. Et koos publikuga ruumi loomise kihte lahti harutada, on kuraatorid kutsunud esinema arhitektide ja disainerite kõrval mõnevõrra ootamatult ka kunstnikke ja muusikuid. “Usume, et tõele lähedamale jõudmiseks on meetodina asjakohane kasutada ka kohaspetsiifilist kunsti, mis samuti tegeleb nii materjali, tajude kui ka inimesega, ning nii juhendab SISU-l töötuba soome eksperimentaalmuusika legend Jimi Tenor, betooni õhulisi vorme otsitakse skulptor Karsten Födingeri juhtimisel ja loengupidajate seast leiab ka koreograaf Mart Kangro – ühel või teisel moel tegelevad nad kõik inimesega, nagu ka sisearhitektid,” sõnab Praks. SISU sümpoosioni kuraatormeeskonda kuuluvad Praksi kõrval ka Andrea Tamm, Linda Zupping, Maria Luiga ja Jüri Kermik.