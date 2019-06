Jüri Järveti retrospektiiv Tartu Elektriteatris

Jüri Järvet on olnud rahvusvaheliselt edukaim ja tuntuim Eesti filminäitleja, kelle kohta režissöör Andrei Tarkovski ütles: «Järvet on geenius ja ärge mõelge temast kui tavalisest heast näitlejast. Häid näitlejaid on väga palju, geeniusi aga väga vähe!» Filmid, milles ta mängis, kuuluvad maailma ja Eesti kino kullafondi. Sel aastal möödub Jüri Järveti sünnist 100 aastat ja Tartu Elektriteater toob sel puhul ekraanile kolm filmi tema näitlejakarjääri kõrgajast.

Grigori Kozintsevi «Kuningas Leari» (1971) loetakse parimate Shakespeare’i ekraniseeringute hulka kuuluvaks. Järvet valiti filmi peaosatäitjaks pärast aasta kestnud peaosatäitja otsinguid, kusjuures esialgu ei toetanud režissööri oootamatut valikut eriti keegi. Filmi saatis menu nii Nõukogude Liidus kui välismaal ja Jüri Järvet sai 1972. aasta Teherani filmifestivalil parima meesnäitleja preemia. Tema ebatavaline Lear sai paljudele avastuseks, sest mitmed ei osanud arvatagi, et selles kõhetus ja omapärase välimusega tegelases peitub nii palju kuninglikku võimu ja inimlikku meeleheidet. Pärast võtteid kirjutas Kozintsev, et tal pole olnud kunagi varem olnud võimalust töötada nii suurepärase artistiga.

Andrei Tarkovski kutsus Järveti «Solarisesse» (1971) Kozintsevi soovitusel. «Sain Järvetiga kokku,» kirjutas Tarkovski Kozintsevile, «ning leidsin, et näitlejana on ta lihtsalt geniaalne.» Hollywoodi kosmoseseiklustele vastulausena mõeldud «Solaris» võitis 1972. aasta Cannes’i filmifestivalil žürii eripreemia ning sellest sai kinolegend, mis pole siiani hääbunud. Metafüüsilisi ja inimlikke küsimusi tõstatav film püsib ulmefilmide tippude seas väärikal kohal ja nii mõnegi jaoks on tegemist žanri parima filmiga üldse. Teisi, vastupidi, segavad selle aeglane kulg ja teravad tunnetuslikud dilemmad. Ent igal juhul on «Solaris» tõenäoliselt legendaarseim film, milles mõni eesti näitleja on mänginud. Küllap leidub inimesi, kelle jaoks Eesti ongi maa, kust pärineb Tarkovski «Solarises» mänginud Jüri Järvet. Kui nad muidugi Järveti Eesti-päritolu üldse teavad.