Jõgevamaal toimub väikelinnadele suunatud tänavakunstifestival Rural Urban Art

Festivalil osaleb kokku 12 tänavakunstnikku Eestist ja välismaalt, kelle käe all valmivad seinamaalid nii avalikku väliruumi kui ka siseseintele. Väliseinamaalid saavad endale teiste hulgas Põltsamaa Ühisgümnaasium, Põltsamaa Kultuurikeskus, Jõgeva Kaubahall ja Kaarepere Pansionaat. Siseseinamaalid luuakse hooldekodudesse Lõuna Eesti Hooldekeskus Põltsamaa Kodu ja Võisiku Kodu. Kõik seinamaalid on loodud spetsiaalselt festivali jaoks ja kavandatud vastavalt asukohale. Kokku luuakse 12 seinamaali.

Sündmust korraldab MTÜ Rural Urban Art. Festival toimub koostöös Jõgeva Kodukandi Ühendusega. Sündmuse peasponsor on Akzo Nobel Baltics AS / Minu Sadolin. Sündmust toetavad Jõgeva Kodukandi Ühendus, Jõgevamaa Koostöökoda, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, LEADER, Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Mustvee vald, Soome Instituut, Brasiilia Suursaatkond Tallinnas. Sündmuse koostööpartnerid on: Spekter - Montana Colors Estonia, Meemeistrid OÜ, Põltsamaa / Orkla Eesti AS, Pruulikoda Juhus, Olivia / Scanola Baltic AS.