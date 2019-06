Sügisel esineb Tallinnas sünge Amenra Belgiast

Amenra on 1999. aastal alustanud bänd, mis on tänaseks välja andnud kuus stuudioplaati. Nende omapärane stiil on kergelt miksitud nii doom-metalist, hardcore pungist kui post-rokist. Bänd on eriti tuntud oma erakordsete live'de poolest, mis publikule hingestatud visuaali ja süngete toonide sümbioosi tulemusel kordumatu mälestuse jätavad.

“Kui sulle sümpatiseerivad sellised nimed nagu Cult Of Luna, Tool ning Neurosis, siis on see kontsert just sinu jaoks,” ütleb kontserti korraldava Urban Cultur Entertainmenti esindaja Tanya Korenik. “Mul on siiralt hea meel, et Amenra tagasi Tallinnasse tuleb ja ka E-L-R ning YLVA on bändid, keda kindlasti näha-kuulata tasub. Neile, kes Amenrast seni midagi kuulnud ei ole, ütleksin ehk, et tegemist on bändiga, mis mängib väga valju, sünget ja sügavalt emotsionaalset muusikat. Täpsemalt seda kõike kirjeldada on võimatu - nad loovad täiesti teise dimensiooni, mida igaüks ise kogema peab. Ma olen täiesti veendunud, et see saab üks eepiline kontsert olema!”