Kadrioru kunstimuuseumis avatakse näitus Taani kuldaja kunstist

Näitusel on esindatud nii akadeemilist suunda esindavate kunstnike nagu Nicolai Abraham Abildgaardi (1743–1809) looming, aga ka kuldaja juhtivate meistrite Christoffer Wilhelm Eckersbergi (1783–1853), Christen Schiellerup Købke (1810–1848), Jørgen Valentin Sonne (1801–1890) jt teosed. Erilise tähelepanu pälvib näitusel kunstnik, kelle teos sai näituse toimumise põhjuseks – Taani rahvusliku lipu legendaarset sündimise hetke kujutava maali autor Christian August Lorentzen (1749–1828). Lorentzeni maali „Legend Taani lipu Dannebrogi taevast alla langemisest Eestis Lindanise lahingu ajal 1219. aastal“ tunneb Taanis igaüks, kuid näitusel on see esitatud mitte ainult kui omamoodi patriootiliseks ikooniks kujunenud teos, vaid seda vaadatakse kunstniku sageli teravalt satiirilise ja poliitiliselt angažeeritud loomingu taustal. Kunsti ja eriti ajaloomaali roll inimeste teadvuse ja riiklike poliitikate suunaja või peegeldajana on üks olulisi näituse aspekte, mis teeb selle tänapäeva vaatajale mitte ainult huvitavaks ja harivaks, vaid ka aktuaalseks ja mõtlemapanevaks. Näitusega kaasneb ka eksponeeritud teoseid tutvustav kataloog.