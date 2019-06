Ilmus Briti tippteadlase uurimus vaimsest tervisest, intelligentsusest ja ühiskonnast

Christopher Badcock, „The Diametric Mind: New Insights into AI, IQ, the Self and Society”.

Tallinna Ülikooli kirjastuselt ilmus raamat „The Diametric Mind: New Insights into AI, IQ, the Self and Society” („Diameetriline vaim: Uusi arusaamu tehisintellekti, intelligentsuse, enesetaju ja ühiskonna kohta"), mille autor on Londoni Majandusülikooli (LSE) sotsioloogia emeriitõppejõud Christopher Badcock (snd 1946). Koos Kanada evolutsioonibioloogi Bernard Crespiga on ta välja töötanud nn vermitud aju teooria (imprinted brain theory), mis The New York Timesi sõnul „pakub psühhiaatriale grandioosseimat tööteooriat pärast Freudi, toetudes uurimistööle, mis on loodud teaduse eesliinil”. Vaimu diameetrilist mudelit analüüsiv „The Diametric Mind” on selle käsitluse edasiarendus.