Meie oma Luik – Ketlin Oja

Märkasin kurvastusega, et 2018. aasta balletipreemia nominentide hulgas ei olnud Ketlin Oja, kes eelmise aasta märtsis tuli välja Odette-Ottilie rollis balletis «Luikede järv», ning terve 2018. aasta jooksul roll küpses ja täiustus. See on suur töö, seda enam, et Ketlin Oja alustas tööd osa kallal tavalise rühmatantsijana. Kuid olgu, lõpuks ju ei tantsita preemiate saamiseks, vaid ikka elamuste pakkumiseks, ja seda Oja vaieldamatult ja väga teadlikult teeb.