Jaan Tooming: ma tean, kuidas olla lavastaja

2017. aastast olen lavastanud Elvas – LendTeatris, mida juhatab Aire Pajur. On ju haruldane, et teater tegutseb sellises väikelinnas nagu Elva. Ja sinna sattusin siis, kui mind kutsuti rääkima teatrist. Siis, 2017. aastal nägin ma ka esimest korda LendTeatri teatrisaali – ja kohe nagu ilmutusena ütlesin: «See saal on nagu loodud «Hamleti» etenduse jaoks».

Mõne aja pärast kutsutigi mind LendTeatrisse «Hamletit» lavastama. See oli ootamatu, kuid mulle väga paslik, sest juba 50 aastat olin ma olnud kokkupuutes selle näidendiga. Kui ma Panso koolis käisin, siis pani Panso pani mind mängima Hamletit kursusetööna. Punnitasin siis Hamleti teksti, millest ma eriti muidugi midagi ei taibanud.

Kuid Panso jutt Hamletist kui sündmuste reast, mida peab mängima, see jäi meelde. Nii jäigi see Hamlet mind kummitama, ma pole hiljem unistanud Hamleti mängimisest, vaid hoopis lavastamisest. Ja alles mõnikümmend aastat hiljem avanes võimalus Hamletit teha proffidega Komöödiateatris, mida juhatab siiani Hannes Villemson. Peaosas pidi olema Jan Uuspõld, kuid õnneks see ettevõte luhtus, sest peaosaline ei küündinud Hamleti osatäitmiseni ja ka muudel asjaoludel jäi seekord «Hamlet» pooleli – ja Jumal tänatud!

Sest Elva LendTeatris oli see aeg tulnud, mil pidi lavastus «Hamlet» tõeliselt valmima, ja ka sai valmis: peaosas noor proff Nero Urke, teisi osi aga mängisid väga võimsalt harrastajad: Anne–Mai Tevahi, Aire Pajur, Mikk Sügis, Rein Annuk, Kaido Kivi.

Kõik klappis ideaalselt, Aire Pajur filmis ka kõik proovid, nii et ma ei räägi oma juttu ainult selles saalis, filmi proovidest võivad kõik tahtjad vaadata ka tulevikus.

Tundsin ennast tõelise lavastajana, ei olnud enam lihtsalt passimist ja tühja analüüsi nagu tavaliselt proffide proovide puhul, vaid analüüs käis mänguga koos ja ka kärpisin «Hamleti» teksti tublisti, sest mu meelest on selles näidendis palju liigliha – improviseerisin proovides ja lõpuks saime resultaadi, mis hiljem etendusena ka vaatajaid köitis.

Proove tegime üle kümne, ei olnud vaja teha kümneid proove, tüdimuseni tampimisi nagu kutselises teatris, aga resultaat mu meelest ületas tublisti kutselise teatri keskmist taset.

Ka kriitikud – Linnar Priimägi, Jaak Allik ja Margus Mikomägi – käisid etendust vaatamas, ja tundub, et nad olid natike ka üllatunud, kui lugeda nende arvustusi.