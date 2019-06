Mida lapsed tahavad?

Jaagup Kreem: Kui Hanna-Liina küsis lõputööde tarvis luba kasutada midagi juba olemasolevatest muusikalidest, siis tahtsin pakkuda tükki noortele, mille olin kunagi ammu kirjutanud. Hanna-Liina ütles, et jaa-jaa, meil on siin 100 last ja osa on kohe päris pisikesed. Noorte pärast on vaja veel mingit romantilist külge, ja asi kiskus päris keeruliseks (naerab).