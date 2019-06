Luuletab Aafrika Südant

See raamat on minu meelest (tarbetu väljend, kuna kõik, mis ma kirjutan on ju „minu meelest“, aga las ta olla) üks Voolav Oja ja selle autor Voolav Jõgi, kes on taasloonud katkematu Ariadne lõnga, mida ilmestavad vaid komad ja reapausid, ent sellest hoolimata, et romaan on formaalselt ühelauseline, on tekst ja mõte ladusalt loetav, kui vaid aega võtta, läbi füüsiku pilgu on tekst illustratsioon uusimatele kvantväljateooriatele ja ideele, et aega ei ole olemas, see on vaid konstrukt sündmustevaheliste suhete iseloomustamiseks, aga neist ma täna ei räägi; miks ma räägin Voolavast Jõest, saate teada raamatu lõpus, kui selle tegelik autor, nimega Katkine Klaas, kes joob alailma pärapõrgus asuvas kõrtsis nimega Tuulest Viidud Krediidi baar punast veini, ja baari peremees Tigu ühel heal, või kui tahate, siis halval päeval pistab Katkise Klaasi ette vihiku ja pliiatsi ning soovitab tal sinna kirja panna oma elu ja teiste klientide elu ja mida ta tahab ja Katkine Klaas hakkabki vihkusse kirjutama, vastutahtsi, ent asjalugude survel ja nii saavad tema teksti ajalood, milles põimub baarielu oma kakluste ja litside ja raiskuläinud eludega, aga kes lugejaist võiks ütelda, et tema elu ei ole raisku läinud, raisk, ma arvan et pole säherdusi, ja kes vaidleb vastu, lugegu seda Katkise Klaasi raamatut, milles, jah, põimub baari argielu kõige suursugusemate olemasolevate kirjanduse ja mõtte teostega, täpsemini vihjetega neile, millest ma ei tunne kaugelt pooltki ära, aga kui tunned juba poole, näiteks Hugo ja Hemingway ja Houllebecqi ja Faulkneri ja Dante ja trompetineegrid, satud Pariisi hotelli Poolteist Elu ja oled oma silmaga näinud ladina kvartalit ühes Montmartre’i ja Montparnasse’iga ja Püha Jumalaema kirikuga, mis pole üleüldse põlenud, kõige sellega üheskoos on rehkendus käes, nagu me kõik teame oma „Kevadest“, millest pole ei Mabanckoul, no on alles nimi, muidugi ei jää see vähimalgi määral meelde, seepärast nimetan teda edaspidi Voolavaks Jõeks, seda Mabanckoud, no on alles nimi, aga raamat on selle nime vääriline, ma ei loe enam raamatuid, mis mind ei õpeta, sest olen võtnud südamesse igapäevast juttu eluaegse õppimise hädavajalikkusest, kuigi selle jutlustaja ju ei tea, kui kaua mu elu kestab, ja kui see näiteks homme lõpeb, poleks tarvis olnud eelmisel nädalal õppida, aga olgu, jätan selle Katkise Klaasi voolava stiili matkimise, ei saa ütelda, et väikese kurbusega nii nagu meele teeb kurvaks tõlkija väide, et ta on asendanud vihjed „eesti keelde tõlkimata teostele nendega, mis eesti keeles olemas on“, parem lisanud kommentaarid, see meenutab mulle küllaltki, kuidas nõukaajal tõlkeraamatuid kärbiti, aga olgu sellega kuis on, Katkise Klaasi ja Voolava Jõe raamat on vähemasti olemas.