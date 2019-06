Pritsimees ette ei hoiata

Kuigi, kui te raamatutest hoolite, siis mõtlesite niikuinii Ray Bradburyle ja ühele teatud temperatuurile. Ei, ei ole meelest läinud, 451 Fahrenheiti. Teema on muidu peaaegu sama – raamatute oht minna sinna, kust raamatud tagasi enam ei tule. Bradbury – kes oli tükk aega tuntud õuduskirjanikuna – kirjutas maailma, kus targemad pead on otsustanud, et pole neid vajagi, ja annavad inglise keeli pritsimehele sõnasõnalise tähenduse. Niikuinii te olete seda lugenud.

Siin on lugu hullem. Raamatud kaovad, sest keegi ei loe neid enam. Nende surm on pikk ja piinav, nad on riiulites kodudes, raamatukogudes, neilt isegi pühitakse tolmu, aga neid ei võta keegi kätte ega löö lahti. Veider, et raamatut „lüüakse lahti”. Löömine on ju vägivaldne tegevus, aga raamat peaks olema vaikus, rahu, omaette, kedagi ei tülita. Lihtsalt uitmõte.