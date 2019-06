Kirjandusteadlased ja filosoofid arutlevad suvekoolis empaatia olulisuse üle

„Arutleme kirjanduse empaatilise jõu üle, otsime empaatia avaldumisvorme ja otstarvet kirjanduses ehk teisisõnu, kõike seda, millest tuntakse praegusel internetiajastul inimeseks kasvamisel puudust,“ selgitas Kuusk. Sarnaseid küsimusi tõstatas tegelikult ka keskkooliõpilane Mikael Raihhelgauz lõppenud hooaja kultuurisaates „Plekktrumm“ (29.01.2019). ERRi kultuuriportaalis ilmunud kirjandussõprade 2018. aasta lemmikraamatute ülevaates „Autahvel. Lemmikraamatud 2018“ kirjutas Heli Allik, viidates Antoine Compaignonile, et „mida raskem on tekste vormiliselt määratleda, seda suurema tõenäosusega saavad need millelegi tähtsale pihta“.