Fahle Galeriis avatakse Tarrvi Laamanni maalinäitus

Jamaical valminud maaliseeria on juba mitmes, kus kunstnik võtab impulsi kohalikust kultuurist ja kirjeldab kohalikku keskkonda vaatajale läbi omase maalikeele. Tarrvi loomingu üheks eripäraks on see, et ka algallikas jääb tihti teoses nähtavaks – on need siis India laste kritseldused, Havannas valminud puulõiked või siis Jamaical kohalike taimelehtede print. Kunstnik peidab või kontrastib erinevaid algimpulsse ja -sümboleid, põimib need siis ülimalt hea kompositsioonitaju ja värvimeelega ühtseks teoseks kokku. Tarrvi liigub alati hoogsalt edasi, eksperimenteerides ja otsides uusi väljendusviise aga lõpetades teosed alati omases ja äratuntavas maalikeeles – loomingu ühiseks nimetajaks on koloriitne ja üdini positiivne reggae rütmis Tarrvinism.