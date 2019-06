Hard Rock Laager avalikustas tänavuse festivali ajakava

Reedel, 28. juunil astuvad Hard Rock Laagris lavale Dreadpin (est), Wyrm Sub Terra (est), Catafalc (est), Autism (lit), Keep of Kalessin (nor), Pedigree (est), Lost Society (fin), Metro Luminal (est) ja Carcass (uk).

Laupäeva hommikul 10:00 hakkab telklaagri viikingitelgi ala nõretama higist, verest ja naerupisaraist, sest just siis selgitatakse osavus- ning jõumängudes taaskord välja tugevad ja nõrgad, täpsed ja kobad karvased.

11:30 on aeg juba traditsiooniks kujunenud Heviaeroobikaks.

Festivali teise päeva esimene bänd astub lavale 12:00 ja selleks on Kaschalot (est). Järgnevad Swamp Mine (est), Sons of Stan (est), Woe Unto Me (blr), Saber Tiger (jap), J.M.K.E. (est), Redneck Rampage (est), Freakangel (est), Ocean Districts (est), Zahir (est), Metsatöll (est), Goresoerd (est) ja selle aasta festivali uhke lõppakord tuleb Dark Funeralilt (swe).

Festivali täpsem ajakava on leitav Hard Rock Laagri kodulehel ning Facebookis.

Hard Rock Laager on toimunud järjepidevalt alates aastast 2002 Raplamaal, Vana-Vigalas ning sellest on tänaseks kujunenud raskema roki ja metali austajate jaoks aasta suursündmus. Vaid paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on tänaseks kasvanud oodatud festivaliks, mis toob suviti kokku tuhandeid külastajaid, kelle lemmikstiilideks on rokk, metal, punk ja alternatiivne elektrooniline ning folk-sugemetega muusika.