Miks Madame X sassi läks

Tänavu augustis 61-aastaseks saav Madonna tahab end nüüd identifitseerida oma alter ego Madame X-ina, kelle järgi on ka album nime saanud. Kes on Madame X? Madonna ametlikes kanalites levitatud pretensioonikas stsenaarium läheb pehmelt öeldes pisut lappama. Selgub, et Madame X on salaagent, kes reisib mööda maailma. Aga mitte ainult. Samal ajal on tegemist polüfunktsionaalse persooniga, kes on vabadusvõitleja, tantsija, majapidajanna, vang, üliõpilane, ema, õpetaja, nunn, pühak ja hoor. Oookei. See ei ole teps mitte esimene koht, kus piinlikkustundest köhatada.