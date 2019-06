Nädala plaat. Prince’i ära antud hitid lõpuks kodus tagasi 

Mõned lood kinkis ta ära seksuaalsetest ambitsioonidest ajendatuna, muist aga lihtsalt selle pärast, et tahtis. Prince’i loodud paladest said suurimad hitid The Banglesi ja Martika jaoks, Sinead O’Connorist rääkimata. „Originals“ on album, mis koondab Prince’i loodud, kuid teiste poolt kuulsaks lauldud palad Prince’i enda esituses. Kui jätta kõrvale möödunud aastal singlina reliisitud „Nothing Compares 2 U“, on kõik need lood eranditult originaalesituses varem avaldamata ja üldjuhul kuulmata.