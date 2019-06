Ajaloo kuulsaim filmikriitik

Näiteks Quentin Tarantino peab Kaeli mõjutajana võrdväärseks oma lemmikrežissööride ja -filmidega. Tarantino kunagine produktsioonifirma kandis nime Band Apart, ­Jean-Luc Godardi ühe tuntuima filmi järgi. Tarantino on öelnud, et teda ei mõjutanud mitte niivõrd see film, kuivõrd Kaeli kriitika sellele. Kaeli sõber, popmuusikakriitikas sama mõõtu kuju Greil Marcus on öelnud Kaeli arvustuste kohta, et neid lugedes tekkis tal tunne, nagu poleks ta vaadanud sama filmi. Sedavõrd rikkalikum ja elavam võis olla Kaeli esitus. Ent tunne, et ei nähtud sama filmi, tähendab suurt tõenäosust, et seda vaadatakse uuesti. Woody Allen samas leidis, et Kaelil on olemas kõik hea kriitiku omadused, välja arvatud see, et ta saab filmidest valesti aru.