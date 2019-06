Tartus tuleb taas tänavakunstifestival Stencibility

Kui kunstnikud saabuvad Tartusse, saavad nad seinte asukohtadega märgistatud kaardi, jalgratta ja aerosoolipurgid. Seinade omanikud on andnud nõusoleku nende pindu kasutada lõuendina, aga neil ei ole võimu kontrollida teoste sisu. See tähendab, et kunstnikud ei kooskõlasta oma kavandeid ja need sünnivad koha peal inspireerituna ümbritsevast keskkonnast, inimestest ja tekkinud vestlustest.

Demonstreerides erinevate tehnikate rikkust tänavakunstis, toimub Stencibilityl kleepsunäitus “SLÄP!”. Bussi ehitatud mobiilse galerii sees ja peal eksponeeritakse üle 10 000 kleepsu, mille on saatnud Tartusse kokku üle 200 kunstniku üle maailma. Pärast suurejoonelist avamist Tartus, sõidab galeriibuss tuurile, et viia näitus 11 erinevasse linna Eestisse, Soome, Lätti, Leetu, Poolasse ja Saksamaale.

Osalevad kunstnikud: SEPE (PL) ★ BISSER (BE) ★ YOUR MOM'S KNIGHTS (RU) ★ SOMEART (PL) ★ KRÕÕT KUKKUR (EE) ★ SIGUEL (PL) ★ ZAHARS ZE (LV) ★ GLOW (BG) ★ LAZY BRA (LV) ★ MAARI SOEKOV (EE) ★ PINTSEL (EE) ★ KIWIE (LV) ★ VOUR (LV) ★ SÄNK (EE).

Festivali avasündmus on kinnine pidulik tseremoonia 18.06 kell 13:00, kus kaitstakse läbipaistva klaasiga üks märgilisemaid tänavakunstiteoseid Tartus - tekst “Biig tussu laav” aadressil Juhan Liivi 1. See performatiivne akt on ise kui kunstiteos, mis väljendab pidevalt muutuva ja orgaaniliselt elava tänavakunsti säilitamise ebavajalikkust. Tekst on jäänud meemina paljude tartlaste mällu ja on väärtuslik tükike kohafolkloorist ning vajab täpselt sama palju säilitamist kui oksjonitel laineid löönud kunstnike teosed.