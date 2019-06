Filmisaade: uurime, kes on Nolan ja mille poolest on tema filmid nii erilised

Juttu tuleb Pedro Almodóvari uusimast filmist «Valu ja hiilgus», mis just Eesti kinodesse jõudis. Aga enne seda uurime, mille poolest praegu Tallinnas möllav Christopher Nolan huvitav on ja mis veel tähtsam, miks tema filmidele tasub tähelepanu pöörata. Abiks on Apollo kinoportaali peatoimetaja Liina Ristoja.