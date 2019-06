Piraatide küla „kirgiside“ maal

Ei ole see tavaline küla. Selles elab veel inimesi, kes mäletavad inimesi, kes mäletavad inimesi, kes on näinud külatänaval piraatide laeva seilamas. Laeval olid rattad all. Laevnikeks parimais rõivais pruut-peigmees, orkester ja muidu lõbusaid inimesi. Laevnikud laulavad ilusas eesti keeles ja küllap on õpetaja juba noorpaari küla kirikus ka ilusas eesti keeles paari pannud. Kiriku tornist kaigub kellahelin üle terve küla kaugele steppi, kui peiust saab mees ja pruudist naine.