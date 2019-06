Hendrik Lindepuu pälvis poolakate kõrge tunnustuse

Transatlantyku auhinda antakse välja 2005. aastast ning ehkki statuudis ei ole kirjas, et tegemist on elutööpreemiaga, siis enamasti määratakse see auhind just elutöö kriteeriumist lähtuvalt. Lisaks kohapeal kätte antud Łukasz Kieferlingi taiesele, uhkele diplomile ja põõsasuurusele lillekimbule täieneb tõlkija pangakonto kümne tuhande euroga. Hendrik Lindepuu tõlgetest on tänavu ilmunud Bruno Schulzi «Liivakella sanatoorium» (LR) ja Sławomir Mrożeki «Valitud teoste» VI köide – «Varia. Autobiograafia» (HLK). Trükikojas on Anna Świrszczyńska luulevalimik «Ma ehitasin barrikaadi».