Ooperiformaati valatud ajalootund

Neil päevil tabab meid järjekordne tähtpäev: möödub 150 aastat eestlaste esimesest üldlaulupeost. Ootuspäraselt ei pälvi see mitte üksnes koorilauljate ja ajaloolaste, vaid ka loomeinimeste kõrgendatud tähelepanu, sünnitades teoseid väga erinevates žanrites. On rõõm tõdeda, et kõrvale pole jäänud ka ooper.