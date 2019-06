Vilnius võõrustab tipptegijaid, pakub tuumaturismi ja kasseerib miljoneid

​Tegelik kasu on tuhanded uued töökohad, miljonid eurod, kultuurse ja sõbraliku maa maine, mida on raske rahasse konverteerida.

Leedu lahke pealinn Vilnius on kümnetes sarjades ja filmides korduvalt üles astunud teiste linnade rollides: Vilniusest on saanud Rooma, Vatikan, Amsterdam, Tokyo, New York, Pariis, Moskva ja London ning ka kurjakuulutav radioaktiivne kummituslinn Prõpjat. Seal filmivad Netflix, BBC, HBO ning paljud teised tuntud stuudiod.