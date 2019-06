Ene-Liis Semper ütleb, et lavastuskunstiku töö on reaalsuste nihutamine ja kujutluste loomine publiku teadvuses.

Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonda ja õppekava juhib uuest õppeaastast Ene-Liis Semper. Et suurte kogemustega Semper liituks kunstiakadeemiaga, on olnud ülikooli ammune soov, kuid 1995. aastal sama kooli lavastuskunstnikuna lõpetanud Semper on pidanud seni eitavalt vastama, sest ta on olnud liiga hõivatud teatri NO99 loomingulise juhina.