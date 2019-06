Ugala laval elulooline müsteerium

Öeldakse, et inimese elu on ring, mis algab sünniga ja sulgub siit ilmast äraminekuga. Aga mis saab siis, kui mõne inimese eluring ei sulgu ning selle alguse ja lõpu vahele jääb sõrmuselaiune avaus, mis ei lase hingel rahu leida? Kuidas elada, kui see lõpetamatus hakkab mööda põlvkondi edasi liikuma ja saatusi määrama? Kuidas niisugust olukorda lahendada? Kas on võimalik siit puhtalt välja tulla?

Müstilise lavaloo «Ruth» peategelaseks on Maria. Noor naine, kes on sunnitud müüma vanatädilt päranduseks saadud maamaja, et oma umbejooksnud eluga edasi minna. Koos isaga sõidavad nad kinnisvarale müügieelset iluravi tegema, aga koos vana maja uksega avanevad ka ühe perekonna saladused läbi nelja põlvkonna. Ees on ööpäeva jagu ettearvamatust, mis muudab tegelaste arusaamu iseendast, üksteisest ja kõiksusest kõige laiemalt.

Üks lavastuse üllatustegelasi on Ruht Zaporah – eriline ja ehe etenduskunstnik, kes elab Ameerika Ühendriikides ja on sealse teatriskeene grand old lady. See väega laetud naine on õpetanud ja lavale astunud peaaegu kõikidel kontinentidel. Ta on saanud mitmeid auhindu ja preemiaid, milledest viimane oli USA Riigidepartemangu Kultuurisaadikuks nimetamine. Tema kodulinn on New Mexico osariigi pealinn Santa Fe.

Lavastuse teeb erakordseks asjaolu, et esmakordselt teatriajaloos saavad laval kokku kaks teatrimaailma eri poolustel asetsevat etendamissuunda. Need on Stanislavski koolkonnast välja kasvanud Eesti psühholoogiline teater ja Ruth Zaporah loodud tegevusliku improvisatsiooni meetod. See kohtumine pole vaid sümboolne.

Stanislavski suunda esindavad Ugala laval Stanislavski õpilase õpilase õpilane Luule Komissarov ja õpilase õpilase õpilase õpilased Marika Palm, Rait Õunapuu ning Andres Noormets. Tegevusliku improvisatsiooni meetodit esindab selle looja ise.

«Ruth» on teatritekst, mis arvestab kõige eelöelduga ja mille on spetsiaalselt Ugalale kirjutanud tunnustatud soome dramaturg ja stsenarist Esko Salervo ning lavastaja Andres Noormets