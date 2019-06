Jaan Tätte uus komöödia jõuab lavale

Ühel suveõhtul lähevad Rutt ja Sulev õhtust sööma Eestimaa kolkas asuvasse kõrtsi «Ära muretse». Sulevil on midagi hinge peal, täna kavatseb ta selle välja öelda. Täiesti juhuslikult tulevad samasse kohta õhtustama ka Kerli ja Priit. Kerli usub, et see õhtu muudab tema elu.