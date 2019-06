Kunstnik Kaido Ole on mõnusalt paradoksaalne kuju. Ühelt poolt on ta keegi, kes armastab kunstis väga süsteemsust ja korda, teiselt poolt peab ta ääretult oluliseks just juhust, vigu ning kummastavaid totrusi. Ta on tugev individualist, kes ometi tunneb solidaarsust kogu maailmaga. Mulle tundub teda kuulates, et siin polegi tegelikult mingit vastuolu, ehkki võib-olla ta teeb nalja. Kui ta räägib, sulavad nali ja tõsidus kokku.