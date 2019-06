Henrik Kalmetist sai loovjuht

2017. aasta aprillis ilmunud skandaalse intervjuu järel Tallinna Linnateatrist lahkunud Henrik Kalmet on seni töötanud vabakutselise näitlejana.

«Henriku kogemus teatrimaailmas annab võimaluse näha asju uudse nurga alt. Tema meeletu loovus ja fantaasia aitavad leida põnevaid lähenemisi ning on meeskonda toonud uut energiat. Johan toob loovmeeskonda tugeva strateegilise juhtimise ja kontseptuaalse mõtlemise. Mul on hea meel näha, kuidas nende tugevused täiendavad üksteist ja tervet meeskonda,» ütles Marandi.

Henrik Kalmet lausus, et Newtoni loovjuhi positsioon tundus tema jaoks põnev väljakutse, mille kõrvalt saab jätkata ka teatritööd. Tema hinnangul saab ta seeläbi panna ennast proovile uues valdkonnas, mis koondab kõiki tema erialaseid oskusi ja veel palju enamat. «See on hea võimalus arendada tõeliste professionaalide kõrval loovkirjutamist kui ka näiteks lavastamist. Reklaam on tihti suuremate, sügavamate ja pikemate loojutustamise vormide steroididel väikevend – nii ma tulingi spetsialistide juurde musklit kasvatama.»