Toetust said filmid korvpallist, kratist ja pagulastest

Teise mängufilmina sai toetust Rasmus Merivoo «Kratt». 298 000 euro suuruse tootmistoetuse saanud film on vaimukas fantaasialugu tänasest maailmast. Filmi keskmes on lapsed, kes äratavad ellu Eesti mütoloogias tuntud krati – ent mõistagi ei lähe kõik nii nagu plaanitud.

«Mängufilmi «Kratt» puhul on autoril õnnestunud loosse lõimida meie ajastu suured valupunktid. «Kalevi» puhul on fookuses korvpall, ent samal ajal on see lugu sportlastest, kes ajastu pöördelises segaduses peavad otsustama, kas minna kaasa päevapoliitiliste sündmustega või jääda kindlaks oma ideaalidele. Nii räägivad mõlemad omal moel kaasa aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel,» kommenteeris EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. Filmi «Kalev» toodab Allfilm, «Krati» tootja on Tallifornia.