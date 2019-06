Kuidas portreteerida filmimeest? Piltidega!

Arvo tuleb mu mällu vähemasti 45 aastat tagasi ja sätib ennast noore operaatoritudengina Hiiumaal «Värviliste unenägude» võtteplatsil Rein Marani kõrvale, nii öelda stažeerivaks teiseks operaatoriks. See on 1974. aasta. Mulle tundub, et pildimeest on kõikse parem meenutada pildi kaudu või kuidas nad ütlevadki – pildi sisse minna.