Elagu kankaan!

Kankaani tantsu enda lugu on huvitav ja ebatavaline. See tekkis XIX sajandi kolmekümnendatel aastatel paaristantsuna ballisaalides, oma tänapäevase kuju omandas see XX sajandi 20. aastateks. Kankaan pole mitte alati olnud vaid naiste tants, kunagi tantsisid seda mehed, kes esitasid samu jalaheiteid, hüppeid ja spagaate, mida nende kaunid partneridki. Hiljem see traditsioon kadus.