Klubis HALLis esineb Soome põrandaaluse tantsumuusika pioneer Mono Junk

Mono Junk (Kimmo Rapatti, 50) on Imatrast, Soomest pärit elektroonilise tantsumuusika artist, keda peetakse üheks electro- ja teknomuusika teerajajateks. 1992. aastal tema poolt rajatud plaadifirma Dum Records on suuresti aidanud kujundada tänapäevast minimalistlikku tekno-muusikat. Mono Junk aliase alt tehtav muusika on reeglina üllatav, omapärane ning laetud kõrge energiaga. Kimmo Rapatti on ühtlasi grupeeringu New York City Survivors liige ning on loonud muusikat ka mitme teise monikeri alt, nagu Detroit Diesel ja Melody Boy 2000.