Süsteem ja trauma – Christopher Nolani filmide salapärane geomeetria

Christopher Nolani 1998. aastal tehtud debüütfilmis «Following» ütleb üks tegelane teisele, et millegi varjamine ja kuvamine on ühe ja sama mündi kaks külge. See lause ei võta küll Nolani loomingut päriselt kokku, ent ütleb selle kohta midagi väga olulist. Kuigi selles filmis oli ütlejaks murdvaras, sobiks see fraas hästi iseloomustama ka näiteks mustkunstnikku või sünget maskiga superkangelast.